Universitária diz ser xamã e alega ter comprado cobras por serem 'animais de poder'

Uma universitária foi presa em flagrante, na segunda-feira (7), com duas serpentes silvestres. Em depoimento à polícia, ela alegou que adquiriu as cobras por serem seu “animal do poder”. Aos agentes, disse ainda ser xamã e, por esse, motivo teria comprado os bichos pela internet. O caso aconteceu em Sobradinho, no DF.

O xamã é um líder inspirado pelos espíritos para conduzir as cerimônias do xamanismo. É o sacerdote que, durante os rituais xamânicos, entra em estado de transe, conseguindo penetrar em reinos sobrenaturais e encontrar soluções para os problemas de uma pessoa ou grupo.

Na casa da estudante, foram encontradas duas cobras da espécie Corn Snake, ou cobra-do-milho, que tem seu habitat natural na região sudeste dos Estados Unidos. De acordo com a suspeita, os animais foram adquiridos em um perfil do Facebook e enviadas pelos Correios, sem que nenhuma autoridade percebesse o conteúdo da encomenda.

Além do crime de manter animal silvestre em cativeiro, a jovem responderá por posse de drogas, uma vez que ela possuía uma porção da droga haxixe, para uso pessoal. Depois de assinar um termo de comparecimento em juízo, ela foi liberada.

As cobras foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Cobras no DF

A corn snake é uma das várias espécies apreendidas durante a apuração da 14ª DP (Gama) sobre um esquema que foi revelado após o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, 22, ter sido picado por uma cobra Naja, criada clandestinamente em sua casa, no Guará. A Polícia Civil do DF (PCDF) concluiu o inquérito no dia 13 de agosto e indiciou 11 pessoas por crimes ambientais.

Pedro foi indiciado por tráfico de animais silvestres, associação criminosa e exercício ilegal da medicina veterinária. A mãe de Pedro, Rose Meire dos Santos Lehmkuhl; e o padrasto dele, o coronel da PMDF Eduardo Condi, também foram indiciados, assim como o major Joaquim Elias Costa Paulino, comandante do Batalhão Ambiental da PMDF.

“Foi elucidado um esquema de tráfico de animais a partir desse rapaz, onde se comprovou que ele trafica animais. Ele traz cobras de outros estados. Temos registros de viagens, vendas, diálogos a partir de aplicativos de conversa. Compra, venda, valores. Pessoas que compareceram à delegacia e que confirmaram o valor, modo de entrega”, afirmou o delegado Willian Ricardo, da 14ª DP, na ocasião.