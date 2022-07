Umuarama, no Paraná, registrou mais 180 casos de dengue

Nesta semana, o município de Umuarama, no Paraná, registrou 180 casos de dengue. No início do período sazonal, 1.389 umuaramenses foram diagnosticados com a doença desde agosto do ano passado.

De acordo com informações da prefeitura do município , a dengue está presente em 103 localidades de Umuarama e há ainda 13 suspeitas em investigação, 34 casos foram considerados inconclusivos e 1.148 exames tiveram resultado negativo.

Boletim semanal emitido na sexta (1º), pelo Serviço de Vigilância em Saúde Ambiental apontou que, à exceção da Unidade Básica de Saúde Bem-Estar (que permanece em situação de alerta), as regiões de todas das UBS da cidade enfrentam surto de dengue, com mais de três contaminados por grupo de 1 mil habitantes – mesma situação do distrito de Santa Eliza e do povoado de Nova Jerusalém.

Entre os distritos, Lovat também encontra-se em alerta e a situação é tranquila apenas em Serra dos Dourados e Vila Nova União.

Entre os pacientes com diagnóstico positivo, cinco tiveram dengue com sinais de alarme (DSA), dois tiveram dengue grave e duas mortes foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em decorrência de sintomas da doença.

Situação crítica

A região central de Umuarama, atendida pela UBS Centro de Saúde Escola, enfrenta a situação mais crítica com 356 positivos. O Jardim Panorama aparece na sequência com 192 casos, a UBS Guarani/ Anchieta registrou 144, no Posto Central foram 106 e na UBS Jardim Cruzeiro 96 pacientes tiveram diagnóstico de dengue.

As unidades com menor número de casos são o Industrial (11) e o Bem-Estar (13).