Supostos corpos de ETs são exibidos por ufólogo no México; vídeo

Um famoso ufólogo mexicano - pessoa que estuda Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) - exibiu nesta última terça-feira (12), em uma audiência sobre fenômenos anômalos no Congresso Nacional do México, aquilo que ele diz serem corpos de seres alienígenas. Veja o vídeo da exibição:

Ufólogo, jornalista e produtor de um programa sobre o tema na televisão mexicana, Jaime Maussan Flota disse que os corpos "não-humanos" foram estudados pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), que calculou a idade deles em cerca de mil anos. Ainda segundo Flota, análises com o DNA concluiram que eles não pertencem a história da evolução humana.

VEJA MAIS

Os dois supostos corpos das criaturas extraterrestres possuem cerca de 60 cm cada e teriam sido encontrados na região das Linhas de Nazca, em Cusco, no Peru, em 2015. Eles foram apresentados em caixões com tampas de vidro, despertando curiosidade e entusiasmo na comunidade de teóricos sobre OVNIs (Objeto Voador Não Identificado).

Legenda (Reprodução/Youtube)

"São seres não humanos. Não foram recuperados em naves, eles foram encontrados em minas de diatomáceas (algas) e posteriormente fossilizados", disse Jaime Maussan.

Além dos corpos supostos alienígenas, exames de radiografias dos "aliens" também foram apresentados durante a audiência. Especialistas presentes pontuaram que um dos corpos parece ter "ovos" em seu interior, enquanto ambos teriam implantes feitos de metais bastante raros, como o ósmio.

Transmissão completa da audiência pública

"Descobertas" desmentidas

Esse não é o primeiro caso de supostos alienígenas que o ufólogo exibe. No entanto, em um caso passado, Maussan foi associado a alegações de descobertas "alienígenas" que mais tarde foram desmentidas. Na ocasião, cinco múmias encontradas no Peru em 2017 foram identificadas como, na verdade, crianças humanas, segundo apurações do jornal The Independent.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)