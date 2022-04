Uber vai mostrar valor e destino da viagem antes de motorista aceitar corrida

Os motoristas do Uber agora vão poder decidir se aceitam ou não as viagens, com base no valor da corrida e o endereço final do passageiro. A novidade começou a ser implementada desde a última terça-feira (5).

Antes da nova atualização, o que aparecia ao motorista era apenas a oferta de viagem e previsão de tempo que iria durar a corrida, além de um ganho fixo de tempo e distância. Com essa novidade, o condutor ficará mais ciente se "valerá a pena” realizar uma “x” viagem por “tal” valor.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)