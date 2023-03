Turma se une para acolher bebê de aluna para ela conseguir prestar atenção na aula e fazer prova

Uma turma de nutrição se uniu para acolher o bebê de oito meses da estudante Nathália Ferreira Rocha, de 26 anos, de Passos (MG). Quando ela decidiu começar a levar o filho, Murilo, diariamente para a faculdade onde estuda, não imaginava que seria tão aceita pelos colegas e professores. O pequeno tem até jaleco branco e vive rodeado de amigos.

Quando o bebê nasceu, Nathália já fazia graduação e conseguiu ter direito a licença dos estudos, e durante 90 dias, realizou provas e trabalhos do concurso de forma on-line. Mas, sempre pensou em como seria retornar depois desse prazo.

Em entrevista ao UOL, Nathália contou que decidiu levar o bebê todos os dias para a universidade onde estuda quando percebeu que não se sentia confortável em colocá-lo em uma creche.

“Quando ganhei o neném, falei com um amigo da faculdade sobre a minha ideia e questionei: ‘será que o professor e o coordenador vão liberar a entrada do Murilo, porque não tenho com quem deixá-lo?’. Então, meu amigo conversou com os outros estudantes, e os responsáveis, que aceitaram desde o primeiro momento”, relembrou.

Apesar do medo que Murilo chorasse e atrapalhasse a aula, Nathália encontrou boa convivência com os colegas, que inclusive, passaram a se revezar para segurar a criança enquanto a estudante terminava alguma prova ou começava a ficar em silêncio para que o bebê fosse incomodado durante seu sono.

E a nova experiência de Nathália também começou a conquistar as redes sociais. Ela criou um Tik Tok e, hoje, tem cerca de 86,6 mil seguidores e compartilha a rotina ao acordar, trocar de roupa, ir até a faculdade com o filho e participar das aulas.

Nas redes sociais, ela recebe várias mensagens de apoio, e de vez em quando, algumas críticas.

"Recebo muitas perguntas, sei que as pessoas têm dúvida, mas percebo quando são de maldade e é para criticar e julgar uma mãe. A maioria dos comentários que recebo aqui, me julgando e criticando, é de mães e outros são de mulheres que não têm filhos", contou, acrescentando que já se questionou se é uma boa mãe, mas o marido não permitiu que ela desistisse.