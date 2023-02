Tragédia no litoral de São Paulo: mortos em São Sebastião já chegam a 48 nesta quarta-feira

A tragédia no litoral norte de São Paulo resultou em mais mortes, de acordo com as autoridades estaduais. A quantidade de mortos já chega a 48, com 47 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba, enquanto outras 38 pessoas estão desaparecidas.

O governador de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), divulgou as informações aos repórteres nesta quarta-feira (22). O último boletim da prefeitura de São Sebastião relatou 46 mortes até às 17h40 de terça-feira (21).

O comunicado da prefeitura também mostrou que 1.943 pessoas foram desabrigadas, tendo deixado suas casas e estão agora com amigos ou familiares, e 1.686 pessoas desalojadas, estando em abrigos públicos ou privados pelas chuvas.

O prefeito Bruno Covas declarou estado de calamidade pública no domingo (19) em seis cidades: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Guarujá, Caraguatatuba e Bertioga, e anunciou um fundo de R$ 7 milhões para a Defesa Civil ajudar as vítimas das chuvas. O dinheiro será concedido por meio de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Bruno também se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Juntos, eles concordaram que: a reconstrução das casas será coordenada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e pelo Ministério das Cidades, enquanto a prefeitura encontrará terrenos seguros para as novas construções; a ajuda humanitária será centralizada no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e do município de São Sebastião.

Há preocupações com as rodovias na região, com a possibilidade de alguns trechos da rodovia Rio-Santos terem sido destruídos pelas chuvas. O governador disse que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos estragos em alguns pontos da rodovia.

As obras de recuperação já começaram na Mogi-Bertioga (SP-098), com um investimento previsto de R$ 9,4 milhões e uma expectativa de conclusão em até 6 meses, segundo a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. A rodovia permanece interditada devido a problemas como rompimento de tubulações, queda de barreiras e erosões.