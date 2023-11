Irresponsabilidade: Cachorros morrem após serem esquecidos no van do estabelecimento

No último sábado (25), uma lamentável tragédia ocorreu em Potirendaba, interior de São Paulo, quando dois cachorros, o vira-lata Mel e o poodle Bob, morreram após serem esquecidos dentro de uma van pertencente a um pet shop. O possível motivo da morte dos animais, que ocorreu em um dia com temperatura de 30ºC, seria o calor excessivo no interior do veículo.

O incidente ocorreu à tona quando o tutor dos animais, o pedreiro Antônio Marques Aurélio, notou a demora na entrega após o banho e decidiu verificar o estabelecimento. Surpreendentemente, o pet shop estava fechado. Ao ir até a residência do proprietário do local, Aurélio descobriu que os queridos animais de estimação estavam sem vida dentro da van estacionada no local.

VEJA MAIS

Em entrevista à TV TEM, o tutor manifestou sua angústia: "Fiquei preocupado, porque até então meus cachorros não estavam em casa. Foi aí que ele [o dono do pet shop] pegou a chave do carro, destravou e quando abrimos os cachorros estavam mortos lá dentro". O caso foi registrado em boletim de ocorrência pelo tutor, marcando mais um episódio trágico relacionado ao descoberto em estabelecimentos que lidam com animais de estimação.