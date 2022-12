Tite é assaltado: treinador estava no Rio de Janeiro; ladrão reclamou da seleção

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, o ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi assaltado no Rio de Janeiro, ás 6h, quando saiu para caminhar por volta das 6h na Barra da Tijuca. O colunista afirma que a caminhada, durante as primeiras horas da manhã, era uma forma de Tite driblar o assédio do público. No entanto, o treinador acabou sendo vítima de um crime.

O assaltante levou um cordão do ex-comandante da Seleção Brasileira e, ainda segundo o texto de Ancelmo Gois, reclamou do desempenho do grupo liderado pelo atacante Neymar, no Catar.

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo.