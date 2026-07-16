Thiago Brennand: empresário é condenado por obrigar ex-namorada tatuar iniciais do nome dele

Empresário foi sentenciado por obrigar ex-companheira a tatuar iniciais, além de 2 crimes de estupro e lesão corporal

O empresário Thiago Brennand foi condenado a mais de 31 anos de prisão pela Justiça de Porto Feliz, no interior de São Paulo. A sentença, proferida nesta segunda-feira, 13, é resultado de crimes como estupro e lesão corporal, incluindo a obrigação de uma ex-namorada tatuar as iniciais do nome dele em seu corpo. Ele também foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização, e a decisão ainda cabe recurso.

A condenação está ligada a um episódio ocorrido em agosto de 2021. Na ocasião, a mulher, que residia nos Estados Unidos, foi convidada por Brennand para visitá-lo em Porto Feliz após retornar a Recife (PE). Em seu depoimento, ela descreveu os três dias na propriedade do empresário como um período de "horror".

Durante este tempo, ela teria sido forçada a ter relações sexuais sem proteção e agredida ao recusar. Em seguida, um tatuador foi chamado e, sob ordens de Brennand, a vítima teria sido tatuada com as iniciais "TBV", como uma forma de ser "marcada como propriedade dele". Exames periciais e imagens da tatuagem foram anexados ao inquérito.

O caso e as acusações

Após a denúncia da vítima, Thiago Brennand divulgou vídeos íntimos dela, visando obrigá-la a retirar a queixa. O caso, que chegou a ser arquivado em Porto Feliz, foi reaberto após o surgimento de novas denúncias de outras mulheres contra o empresário.

A denúncia do Ministério Público (MP) acusava o empresário de estupro por cinco vezes, cárcere privado, tortura e lesão corporal gravíssima, relacionada à tatuagem forçada. O MP também apontou constrangimento ilegal (três vezes), ameaça (quatro vezes), coação no curso do processo para retirada da queixa, registro não autorizado de intimidade sexual e divulgação de cenas de estupro ou sexo (oito vezes).

A decisão judicial

O juiz do caso acolheu parcialmente as denúncias. Brennand foi condenado por registro não autorizado de ato sexual íntimo, parte dos fatos de constrangimento ilegal, dois crimes de estupro, lesão corporal, coação no curso do processo e um crime de divulgação de cena de estupro. A lesão corporal foi especificamente ligada à tatuagem forçada, que causou dor e marcas irreversíveis.

O empresário foi absolvido de parte das acusações de estupro, das ameaças, de imputações de agressões e da acusação de tortura. O outro réu no processo, acusado de contribuir para o cárcere privado, também foi absolvido.

As sentenças e outros processos

Com a decisão, foi aplicada a Thiago Brennand uma pena de 31 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão. Ele também recebeu 2 anos, 4 meses e 18 dias de detenção em regime aberto. O juiz manteve a prisão preventiva do empresário, que já cumpre pena por outras condenações na Penitenciária de Potim, em São Paulo.