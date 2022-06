Terremoto de magnitude 6,5 atinge a Região Norte

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o Acre, na Região Norte do país, nesta terça-feira (7). Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi localizado a cerca de 100 quilômetros a sudoeste da cidade acreana de Tarauacá, na região da fronteira entre o Peru e o Brasil.

O tremor ocorreu por volta de 22h no horário de Brasília, a uma profundidade de 616 km e a cerca de 111 km da cidade de Tarauacá, no Acre, informou o CSEM.

Segundo a MetSul Meteorologia, terremotos perto da superfície com profundidade entre 10 e 20 quilômetros têm risco muito maior de produzir danos, enquanto sismos muito profundos como o ocorrido no Acre costumam ter efeitos menores na superfície.

Um segundo terremoto, réplica do tremor principal, com magnitude de 4,8 e a 603 quilômetros de profundidade, foi registrado às 22h53 (hora de Brasília), informou o USGS dos Estados Unidos. Réplicas, normalmente abalos com menor intensidade, são comuns depois de um grande terremoto.