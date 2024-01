Suspeito de matar galerista nega crime

O cubano Alejandro Triana Trevez, 30, declarou que não foi o responsável pela morte do galerista norte-americano Brent Sikkema, de 75 anos, encontrado morto na própria casa na zona sul do Rio, na última segunda-feira (15). Na delegacia, na sexta-feira (19), o suspeito disse que é inocente e não conhecia a vítima.

A Polícia Civil prendeu o cubano, na quinta-feira (18), quando ele tentava fugir do Brasil, pela rodovia BR-050 entre Uberlândia e Uberada, em Minas Gerais. De acordo com a PC, Alejandro monitorou e matou o galerista.

“Me culparam. Não sei nada o que está passando. Não fiz nada. Sou inocente”, disse Alejandro quando chegava algemado na delegacia do Rio.

Brent Sikkema era sócio da galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co, em Nova York (EUA).

Ele trabalhava com arte desde os anos 70 e era apontado por amigos como uma pessoa apaixonada pela arte brasileira, que sempre viajava ao Brasil para festas de fim de ano e Carnaval.

De acordo com as investigações, o galerista foi morto com 18 facadas no tórax e no rosto. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, já que Alejandro teria levado joias e valores em espécie entre 30 e 40 mil dólares da casa da vítima. Quando foi preso, ele estava com notas de dólares que somavam US$ 3 mil.

Ainda segundo a polícia, Alejandro já teria sido segurança de Sikkema. Os investigadores ainda encontraram sangue no apartamento e no carro do suspeito.