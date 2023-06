STF pode julgar marco temporal nesta quarta-feira (7)

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta quarta-feira (7) o marco temporal sobre as demarcações de terras indígenas. A Corte irá analisar a partir das 14h a tese de que os povos só têm direito às terras que já eram "originalmente" ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Em 2021, o Supremo começou a julgar o caso, mas somente o relator, ministro Luiz Edson Fachin, e o ministro Nunes Marques votaram, ficando o placar 1x1. Na retomada, dois anos depois, o julgamento deverá começar com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que tinha interrompido a análise do caso para analisar com mais tempo e calma.

Indígenas vão acompanhar votação no plenário

Cerca de 50 indígenas foram liberados pelo STF para acompanhar o julgamento nesta quarta-feira (7). O pedido da entrada dos povos no plenário foi feito por representantes em ofício enviado à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber.

Os representantes da Articulação dos Povos Indígenas (Apib) e do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) também estarão presentes no plenário.

Outros 250 indígenas poderão assistir à sessão de um telão, que ficará na lateral do tribunal, do lado de fora, próximo da Praça dos Três Poderes.