Sobe para cinco o número de mortos por ciclone; 11 pessoas estão desaparecidas

Um novo balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã deste sábado (17) aponta que cinco pessoas morreram e 11 estão desaparecidas por consequência dos temporais causados por um ciclone extratropical que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada de sexta-feira (16). No total, 39 municípios foram atingidos, com registro de 2.330 desabrigados e 282 desalojados.

VEJA MAIS:

Até o momento, segundo a Defesa Civil, foram duas mortes em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre; uma em Novo Hamburgo; uma em Gravataí (as duas últimas na mesma região); e uma em Maquiné, no Litoral Norte. Ainda estão desaparecidas duas pessoas em Maquiné e nove em Caraá, também no Litoral Norte. Equipes da Defesa Civil trabalham para localizar os desaparecidos.

Durante a manhã de sexta, o governador Eduardo Leite informou que uma das vítimas de São Leopoldo tinha 23 anos e morreu após sofrer uma descarga elétrica. À tarde, o Corpo de Bombeiros informou que o corpo de um desaparecido foi encontrado no bairro São José.

Em Maquiné, a vítima é um homem de 69 anos, de acordo com a Prefeitura. A quarta vítima morreu em Novo Hamburgo e, segundo a Defesa Civil, é um homem de 60 anos. O órgão ainda diz que a vítima em Gravataí é um homem de 29 anos que morreu, possivelmente, por afogamento.