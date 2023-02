Sobe para 37 o número de mortos no litoral norte de SP devido a chuvas intensas

Pelo menos 40 moradores estão desaparecidos, sendo 36 na Barra do Sahy e outros quatro em Juquehy. Também há dezenas de pessoas desalojadas e desabrigadas no município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

Até o momento, foram confirmados 37 óbitos, sendo 36 em São Sebastião e um em Ubatuba. Os serviços de água, luz e telefonia estão comprometidos por conta da queda de postes e a entrada de sedimentos nas estações de tratamento de água. As concessionárias responsáveis trabalham para restabelecer o fornecimento dos serviços essenciais. A prioridade é o socorro às vítimas e o fornecimento aos 1.730 desalojados e 766 desabrigados, informou o governo de São Paulo.

Servidores das forças de segurança e resgate do governo estadual, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Prefeitura Municipal de São Sebastião, Corpo de Bombeiros e voluntários montaram uma força tarefa para as ações de resgate, salvamento e identificação das vítimas, segundo o goveno do Estado.

Segundo a Polícia Civil, os corpos de 11 dos 35 mortos contabilizados na cidade foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) durante esta madrugada. Entre as vítimas da tragédia, ao menos quatro são crianças.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que 11 pacientes vítimas das chuvas estão sendo atendidos nos hospitais da região, em especial nos do litoral norte. Mais quatro estão sendo transferidos para a unidade por meio de helicópteros Águia, da Polícia Militar. Desde do último domingo (19), as unidades estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre. Caso necessário, elas poderão abrir leitos extras. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, do Alto Tietê e da capital também estão aptas a receber os feridos.

As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. Na costa sul de São Sebastião, onde a situação é crítica, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico.

Além de reforçar o atendimento, a secretaria encaminhou um conjunto de insumos para atendimento às vítimas. Foram repassadas 940 bolsas de glicose, 900 de soro, 180 kits intravenosos, 30 de sutura, 30 talas para imobilização, além de sedativos e outros medicamentos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).