Servidor do TCM é morto por policiais após sacar simulacro de arma de fogo contra os agentes

O servidor do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e empresário, Antônio José Trocoli da Silveira, de 56 anos, foi morto na noite da última quarta-feira (15) após sacar um simulacro de arma de fogo contra policiais militares, na Avenida Garibaldi, em Salvador (BA). As informações são do portal Bahia Notícias.

Segundo as informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo Cicom, por volta das 22h, para averiguar uma denúncia de um homem que estaria armado e agredindo transeuntes em via pública, a bordo de um veículo Ranger azul.

No local, os policiais identificaram um homem que estava fora do veículo e possuía características semelhantes às da denúncia, no entanto, ele estava visivelmente alterado. A PM afirma que ao dar a voz de abordagem, o suspeito gritou que estava armado, e que não colocaria as mãos na cabeça para a realização da abordagem.

Nesse momento, Antônio José sacou abruptamente uma arma e os agentes militares efetuaram os disparos, que atingiram o abdômen e a perna do suspeito. O homem foi levado imediatamente para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O servidor era pai do lutador de MMA baiano, Antonio Trocoli "Malvado" e irmão do ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Álvaro Silveira Filho, que lamentou a morte nas redes sociais. Ele acredita que a morte do irmão foi uma fatalidade.

"Não estamos querendo buscar culpados. A versão que temos é essa da policia, não tenho uma versão para contestar isso. Acredito que a polícia não tinha como saber se a arma era real", comentou o ex-diretor