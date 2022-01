Sete mortes são confirmadas e quatro pessoas estão internadas após tragédia em Capitólio

Na tarde deste sábado (8), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Defesa Civil informaram que durante as buscas feitas no Capitólio, em Minas Gerais, onde uma rocha gigante se despreendeu e atingiu três lanchas, foram encontradas sete pessoas mortas. Cerca de 32 vítimas estão sendo atendidas em hospitais da região e 20 pessoas ainda estão desaparecidas. À noite, segundo o G1, quatro pessoas continuavam internadas. Outras 27 foram atendidas e liberadas. A primeira informação dos bombeiros dava conta de 20 desaparecidos, mas o número foi atualizado para quatro.

A Marinha do Brasil está no local, junto com os outros órgãos para acompanhar o resgate. Mais cedo, a Defesa Civil havia emitido um alerta para as fortes chuvas em Captólio. Foram 98 ocorrências sobre as fortes chuvas somente neste sábado.

Veja as imagens: