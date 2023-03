São Paulo: Prefeitura de Taubaté abre concurso público com salários de até R$R$ 6.752,89; confira

A prefeitura de Taubaté, São Paulo, iniciou as inscrições para o concurso público que disponibiliza vagas com salários de até R$R$ 6.752,89. Os interessados têm até o dia 30 deste mês para realizar a inscrição, diretamente no site da Fundação Vunesp, com o preenchimento do formulário, envio de documentos e, posteriormente, realização da prova objetiva.

Os candidatos interessados devem ter ensino superior completo nos cursos compatíveis com as áreas de atuação. A aplicação das provas está prevista para o dia 21 de maio de 2023, presencialmente em Taubaté, dois meses após o encerramento das inscrições.

Confira as vagas:

Analista Técnico Judiciário

1 vaga

R$ 5.818,95

40 h/semana

Analista Técnico Legislativo

1 vaga

R$ 5.818,95

40 h/semana

Engenheiro Civil

1 vaga

R$ 6.752,89

40 h/semana

Turismólogo

1 vaga

R$ 3.079,93

40 h/semana

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)