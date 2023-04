Rio Grande do Sul: Clima amanhã; previsão do tempo desta quarta-feira (26/04)

O clima e previsão do tempo nesta quarta-feira (26/04) para o Rio Grande do Sul (RS) é de chuvas e tempestades na maioria do Estado. Segundo a meteorologia, esta quarta terá temperatura mínima de 11°C e máxima de 25°C. Ventos virão principalmente do sudoeste e as suas velocidades poderão chegar a mais de 30km/h em todo o Estado.

Vai chover no Rio Grande do Sul?

As possibilidades de chuva serão elevadas na maioria do Estado. Na capital Porto Alegre, haverá 83% de possibilidade de chuva e a umidade do ar será de 25%.

Que horas será o nascer e pôr do Sol?

O sol irá nascer na capital do Rio Grande do Sul (RS) por volta das 06h50 e se pôr às 17h54. O dia terá 63% de cobertura de nuvens e os índices UV serão de 4 pontos.

Que horas será o nascer e pôr da Lua?

O nascer da lua na capital do Rio Grande do Sul (RS) será por volta das 12h57 e o pôr da Lua será em torno das 23h04. O astro estará em fase de Lua Crescente.