Responsável pelo Enem morre de covid-19; estudantes pedem o adiamento das provas

O general Carlos Roberto Pinto de Souza, de 59 anos, diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), morreu nesta segunda-feira (11) por complicações da covid-19. O setor comandado pelo general é responsável pela elaboração do Enem, que é alvo de críticas por conta da realização da prova presencial com início no próximo domingo (17).

O general morreu em Curitiba (PR), onde se tratava da infecção pelo coronavírus desde dezembro do ano passado. Militar da reserva, ele havia assumido a Daeb (Diretoria de Avaliação da Educação Básica) do Inep em agosto de 2019. Antes, esteve no Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e o Centro de Defesa Cibernética do Exército.

O Inep divulgou uma nota de pesar pelo falecimento, mas não citou a doença: "A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep".

De acordo com o instituto, o general participou ativamente da concepção do Enem Digital e do Novo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), projeto a que se dedicava nos últimos meses.

Por causa do avanço da pandemia do coronavírus, a Defensoria Pública da União foi à Justiça para pedir um novo adiamento do Enem. No entanto, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) mantém o cronograma do exame. As provas têm início no próximo domingo (17).