Quase 600 pirarucus são apreendidos em criatório irregular

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu, nesta semana, 576 peixes da espécies pirarucu, mantidos em criatório irregular. O caso ocorreu em Nova Porteirinha, cidade de Minas Gerais. O peixe, natural da bacia Amazônica e Tocantins/Araguaia, precisa de autorização do Ibama para ser criado no estado.

O proprietário foi multado em R$ 14,5 mil. De acordo com o instituto, ele foi ainda notificado a apresentar um plano para destinação dos animais e todas as atividades de reprodução dos pirarucus foram suspensas. Os peixes vivos continuam no local até o Ibama aprovar plano. Eles podem ser doados ou soltos no seu habitat natural.

Ainda segundo o instituto, a introdução de espécimes de peixes ou animais em ambientes onde não haja sua ocorrência natural e sem autorização dos órgãos ambientais competentes pode causar sérios danos à biodiversidade e caracteriza-se infração ambiental.