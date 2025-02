Quanto custa um camarote da Sapucaí no Carnaval? Thiaguinho, Ludmilla e Péricles são atrações

O Carnaval do Rio de Janeiro é um dos maiores espetáculos do mundo e a folia fica completa quando ele é vivenciado de dentro da Sapucaí. Os foliões podem aproveitar a magia acontecer ao vivo e bem de perto dos desfiles das escolas de samba.

As apresentações contam com inovações a cada ano que podem ser apreciadas de diversas partes do sambódromo carioca. As arquibancadas e frisas são opções para quem quer apreciar o desfile, enquanto os camarotes oferecem uma experiência luxuosa e com mais conforto.

Nos camarotes, os pacotes podem incluir comida e bebida à vontade, além de shows, salão com ar-condicionado, serviços de massagens, maquiagem, cabelo e outros mimos para quem quer se divertir. Essa comodidade toda tem um preço, que varia de acordo com o pacote contratado, mas as pessoas que já tiveram essa experiência garantem que vale a pena.

Conheça os camarotes do Carnaval 2025 do Rio:

Camarote Folia Tropical

O Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro conta com uma novidade que é o novo camarote que fica localizado no Setor 8 Especial.

Ele está posicionado na frente do recuo da bateria e da cabine dos jurados. O lugar proporciona aos foliões acompanharem um dos momentos mais marcantes do desfile, enquanto experimentam a energia do local.

O espaço tem mais de 3 mil m² que são divididos em três pavimentos e seis ambientes. Os brincantes terão open bar e open food premium, além do transfer incluso.

Os ingressos custam a partir de R$ 1.990 até R$ 3.990

Camarote Arpoador

Ele está localizado nos setores 3 e 5, contendo 4.500m², dividos em três andares, sendo a maior frisa da avenida.

Neste ano, o camarote está com uma parceria com o Fairmont Rio, um dos hotéis mais sofisticados da cidade.

Além de todo os conforto, o espaço contará com cardápio diversificado para os diversos gostos, incluindo comida japonesa e italiana. Geladeiras serão colocadas à disposição dos foliões com sucos naturais, água de coco e bastante açaí. Cerca de 600 torneiras de destilados estão no local para fazer a alegria dos brincantes.

Os ingressos podem custar até R$ 3.400.

Camarote Camisa 10

Este espaço está localizado na frente da nova cabine dos jurados e contará com as deliciosas comidas do Chef Rafa Gomes (de Tiara e Itacoa).

É um dos camarotes mais acessíveis que estão no Carnaval do Rio de Janeiro de 2025, com ingressos a partir de R$ 1.390 e que chegam até R$ 2.650.

Nosso Camarote

É considerado o camarote mais caro da Sapucaí, já que conta com uma programação diversificada nos ritmos musicais.

Belo, Luísa Sonza, Anitta, Ludmilla, Thiaguinho, Jorge Aragão são algumas das apresentações.

Neste local, os ingressos podem custar mais de R$ 7 mil para curtir o show da Ivete Sangalo e da Anitta.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)