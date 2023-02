Professor é denunciado por escrever palavras ofensivas a Jesus durante aula

Um professor de filosofia da rede pública de ensino está sendo investigado pela Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) após uma denúncia de injúria religiosa durante uma das aulas ministradas por ele. Ele teria escrito "Jesus era um vagabundo e um idiota" na lousa da sala.

O momento foi registrado pelos alunos da instituição, que relataram o acontecimento aos pais. Os estudantes contaram que a aula tinha o objetivo de provocar discussões pertinentes ao conteúdo.

A deputada estadual Dr. Silvana (PL) divulgou o acontecimento na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta quarta-feira (8), e o caso ganhou força. Ao ser procurada pela equipe do Uol, a Seduc informou que a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor 2), responsável pelas escolas da região, em conjunto com a gestão escolar, está apurando o ocorrido.

"Na rede pública estadual de ensino, o ambiente escolar é um espaço de respeito aos direitos humanos, de construção de cidadania e promoção da cultura de paz. Portanto, são repudiados atos de intolerância e discriminação religiosa. Denúncias devem ser feitas à Ouvidoria do Estado, pela Central 155", afirmou a pasta, em nota.

A deputada Dra. Silvana ocupou a tribuna para repassar denúncia recebida de supostas ofensas religiosas que teriam sido feitas pelo professor de Filosofia. Segundo a parlamentar, uma aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Telina Barbosa da Costa, fotografou a lousa da sala de aula, em que o professor "teria escrito palavras ofensivas a Jesus Cristo".

"Nunca vi um conteúdo de denúncia tão asqueroso e terrível. Esse professor é um infeliz, um desqualificado, que não pode afrontar a fé de toda uma classe. Não existe nenhuma justificativa lógica para um professor escrever algo assim", disse Silvana.

Ainda de acordo com a parlamentar, o Ministério Público do Ceará foi acionado para atuar no caso.



(*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)