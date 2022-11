Prefeito do interior de RS é assassinado a tiros dentro da Prefeitura

O prefeito de Lajeado do Bugre, no interior do Rio Grande do Sul, Roberto Maciel Santos (PP), 45 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (24). Após ser atingido pelos disparos dentro do próprio gabinete na Prefeitura da cidade, o político não resistiu e morreu no local.

Segundo informações do G1, a Polícia Civil está investigando o caso. Uma pessoa foi detida para averiguações por suspeita de envolvimento no caso. O suspeito estava próximo de onde um carro abandonado foi encontrado.

O corpo do prefeito deixou a sede do Executivo por volta das 16h45 e foi encaminhado para a perícia. A previsão é de que o corpo seja sepultado amanhã (25) em um cemitério da cidade.

Além de Roberto, um motorista que estava no gabinete no momento do ataque também foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde passa por uma cirurgia. O vice-prefeito também estava no local, mas não ficou ferido.

A Polícia informou que testemunhas contaram que um homem entrou na Prefeitura de carro, perguntando na portaria onde ficava o gabinete do prefeito e se ele estava ali. Posteriormente, ele dirigiu-se ao local encapuzado e atentou contra a vida de Santos.