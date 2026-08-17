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Por que Buzeira foi preso? Entenda investigação que levou à prisão

Influenciador estava preso desde outubro de 2025 por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro investigado na Operação Narco Bet

Hannah Franco

A Justiça Federal determinou, nesta segunda-feira (17), a soltura do influenciador digital Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, e de Rodrigo de Paula Morgado, apontado nas investigações como o “contador do PCC”. Os dois estavam presos desde outubro de 2025.

A decisão foi tomada pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que concedeu dois habeas corpus. Buzeira é investigado na Operação Narco Bet, da Polícia Federal, por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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A decisão do TRF3, que reconheceu excesso de prazo na prisão de Morgado, determina que ele está proibido de deixar o País

Buzeira é investigado por lavagem de dinheiro

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Buzeira é apontado como suposto beneficiário econômico final das empresas de apostas BRXBET e RICOBET. A investigação também aponta que o influenciador teria atuado como financiador e controlador oculto do esquema.

Além da denúncia por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Buzeira responde a outros processos relacionados a suspeitas de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar.

O influenciador foi preso preventivamente em 14 de outubro de 2025, durante a Operação Narco Bet. Em maio deste ano, ele havia sido transferido para uma unidade de detenção provisória em Caiuá, no interior de São Paulo.

‘Contador do PCC’ também será solto

A mesma decisão determinou a soltura de Rodrigo de Paula Morgado, apontado pela investigação como operador logístico-financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico.

Morgado também teria prestado serviços contábeis a Buzeira. A Justiça reconheceu excesso de prazo na prisão preventiva e determinou medidas cautelares.

Entre as restrições estão a proibição de deixar o país e de manter contato com os demais investigados. Os bloqueios de bens permanecem até o fim do processo.

Defesa de Buzeira se manifesta

A defesa do influenciador comemorou a concessão do habeas corpus e afirmou que as acusações serão esclarecidas durante o processo.

Segundo os advogados, os fatos apresentados pelo MPF serão discutidos no curso da ação penal e a defesa se manifestará no momento adequado, em razão do segredo de Justiça.

A defesa de Morgado também afirmou que a decisão representa um reconhecimento das teses apresentadas pelos advogados, especialmente sobre a necessidade de substituir a prisão preventiva por outras medidas.

Operação Narco Bet

A Operação Narco Bet foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação foi um desdobramento da Operação Narco Vela, que investigava o transporte de entorpecentes por via marítima.

Segundo a PF, os investigados utilizavam criptomoedas, remessas internacionais e empresas de apostas eletrônicas para ocultar a origem dos valores.

A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A soltura determinada pela Justiça não encerra os processos. Buzeira e os demais investigados continuam respondendo às acusações e terão direito à defesa e ao devido processo legal.

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