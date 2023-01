Policial tortura mulher com saco na cabeça durante abordagem

Um policial militar foi flagrado usando práticas de tortura durante uma abordagem feita na noite do último domingo (1º). Um vídeo feito por celular registrou a cena em que um casal é trancado dentro de um bar em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), na companhia de dois PMs. Em dado momento, um deles pega um saco plástico e coloca na cabeça da mulher, enquanto o colega apenas observa a cena sem intervir.

Segundo testemunhas, os policiais trancaram a porta do estabelecimento para fazer a abordagem, mas, uma pessoa conseguiu gravar o que acontecia dentro do bar por meio de uma fresta. O vídeo chegou até a Corregedoria-Geral da Brigada Militar, que instaurou um inquérito para apurar a conduta dos PMs. Os dois servidores, que não tiveram os nomes divulgados, foram afastados do policiamento em vias públicas.

Em entrevista à RBS TV, a mulher vítima da tortura, que também preferiu não ser identificada, contou que foi ameaçada pelos policiais e que temendo por sua vida. "[Disseram que] se vazar esse vídeo, a gente ia morrer", diz.

Ela relatou as circunstâncias em que a abordagem aconteceu. "Eu estava aqui fora, tomando cerveja, porque é normal eu vir pra cá, né? Aí, a polícia veio e simplesmente abordou meu marido. Daí ele pegou e veio já com a arma para cabeça dele: 'entra, entra, entra!'. Nós entramos. Ali, foi um filme de terror. Botaram saco na cabeça dele, algemaram ele, bateram nele. Aí, no que foram, vieram em mim. Botaram saco na minha cabeça. A sorte foi que a pessoa foi e filmou. Se não, acho que eu não ia nem tá mais aqui", relatou.

Ela conta que os policiais pegaram dinheiro e bebida do local. Mas, fugiram ao perceber que haviam sido gravados. Tempos depois voltaram ao estabelecimento para ameaçar as pessoas de morte.

Para o corregedor-geral da BM, Vladimir da Rosa, a forma da abordagem dos dois policiais "é uma ocorrência que foge do padrão": "As imagens são claras (...) Isso é impactante no sentido de que foge do padrão operacional que nós adotamos, que todos os dias é trabalhado nas paradas de serviço. Quando os profissionais ingressam para tirar o seu serviço, tem a conversa do coordenador, tenente, capitães, sobre o procedimento de melhor agir em prol da nossa sociedade", afirma.

Durante depoimento prestado à Corregedoria, na última segunda-feira (2), os dois policiais ficaram em silêncio. A investigação, que deve ser concluída em uma semana, ainda busca descobrir se outros policiais participaram da mesma abordagem.