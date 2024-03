Policial de elite é morto por engano por colegas de farda

Na noite da última sexta-feira (29), na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, o cabo Rahoney de Paula Vieira, de 31 anos, membro do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, foi morto por engano por colegas de farda.

Durante um patrulhamento na região, PMs do 16º Batalhão avistaram Rahoney, que estava à paisana, abordando o motorista de um carro de aplicativo com uma arma. Os policiais, identificados como um cabo e um soldado, confundiram a situação com um assalto e dispararam contra o policial de elite.

Segundo testemunhas, os PMs só perceberam que haviam atirado em um colega de farda após descerem da viatura. Um vídeo feito por moradores da região mostra os agentes em estado de desespero ao redor de Rahoney, que já estava caído no chão.

Os policiais tentaram reanimar Rahoney e, posteriormente, levaram-no à viatura e partiram em alta velocidade para o Hospital Albert Eintein. Rahoney sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia informou que o motorista de aplicativo abordado por Rahoney relatou que tinha se perdido no bairro devido a problemas em seu GPS, o que teria motivado a abordagem do policial de elite.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que a PM e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) estão investigando todas as circunstâncias que envolvem o incidente.

O 4º Batalhão de Choque, ao qual o COE está subordinado, expressou seu pesar pela morte trágica do cabo Rahoney em uma rede social. Rahoney era membro da corporação desde 25 de novembro de 2014. Seu funeral está marcado para o domingo (31).