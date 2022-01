Repetida: Policial aposentado tenta matar ex-mulher no trabalho após pedido de divórcio

Um policial aposentado, de 55 anos, virou réu após tentar "caçar" a ex-mulher no trabalho horas depois da audiência de divórcio, em Sorocaba (SP). O caso aconteceu em outubro do ano passado e o homem permanece preso. As informações são do G1 Nacional.

Por meio das câmeras de segurança da loja onde a vítima trabalha, é possível ver a mulher correndo do ex e tentando se esconder, enquanto o ex-companheiro procura por ela com uma arma na mão.

"Peguei o celular para ligar para o 190. Quando comecei a discar, eu o vi levantando a camisa e sacando a arma. Gritei que ele estava armado e aí ele fez o disparo. A arma deu problema no pente e engatilhou. Chutou outras duas portas e apontou a arma para outras pessoas", lembra a mulher.

A vítima conseguiu correr para outro cômodo e se esconder. Testemunhas afirmam que houve disparo na loja, mas a vítima não ficou ferida.

Embora estivessem separados há 4 meses, o acusado ainda insistia em falar com a mulher por mensagens e ligações mesmo após ela deixar de responder. Ele chegou a convidá-la para sair e pedir para que ela não arrumasse ninguém. O ataque teria ocorrido após as mensagens e a reunião online de separação do casal.

"Durante a audiência online da separação, eu acatei tudo, aceitei a partilha. Em um momento ele começou a chorar. Pela localização do escritório do advogado, eu acho que ele saiu de lá e foi direto para a loja."