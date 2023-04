Polícia prende uma das maiores ladras de carteiras e celulares do Rio; veja como ela agia

A polícia do Rio de Janeiro prendeu, na noite de sábado (1º), Maxwell de Araújo Cardoso, cujo nome social é Bruna Rayalla, considerada uma das maiores ladras de carteiras e celulares de Copacabana. De acordo com os investigações, a suspeita se aproveitava de sua aparência para se aproximar principalmente de turistas e furtar seus pertences. Bruna chegava perto dos alvos do roubo brincando e dançando com as vítimas ou oferecendo programas sexuais, enquanto furtava os pertences das vítimas.

A prisão ocorreu em São Cristóvão, na Zona Norte, em um conhecido ponto voltado para a prática de programas sexuais, depois de duas semanas de investigação, que começaram com a suspeita da participação de Bruna num roubo, praticado com dois comparsas não identificados, com armas, faca, estilete e pedaço de madeira para intimidar as vítimas.

VEJA MAIS

Porém, no sistema da Polícia Civil consta que há mais de 10 anos Bruna vem praticando furtos, com dezenas de registros de ocorrência, sempre da mesma forma. Ela foi detida outras sete vezes, e ficou presa entre 2014 e 2017.

Agora, Bruna Rayalla está em prisão temporária e será submetida a reconhecimento pelas vítimas. Ela deve responder ainda pelos crimes de extorsão praticada contra pessoas que pagaram para manter relações sexuais com ela.