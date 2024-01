Polícia prende um dos criminosos que tentaram assaltar turistas em buggy no Ceará

A Polícia Civil do Ceará prendeu um dos suspeitos de tentar assaltar um grupo de turistas durante um passeio de buggy nas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O suspeito foi identificado como Antônio Carlos da Silva, conhecido como "Kekel", de 25 anos. O outro suspeito, Francisco Jamerson, conhecido como "Chambinho", segue foragido.

VEJA MAIS

A tentativa de assalto ocorreu na última terça-feira (9), quando dois homens armados abordaram o buggy com os turistas. O motorista, no entanto, conseguiu fugir do local. Imagens da abordagem foram registradas por uma das vítimas e viralizaram nas redes sociais. Confira:

Kekel tem antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma e 12 processos por roubo. No dia da prisão, ele usava as mesmas roupas do vídeo.

Para o passeio, os turistas pediram uma rota "com emoção", permitindo que o motorista fizesse manobras radicais. Quando avistaram os criminosos, eles acharam se tratar de uma pegadinha. "Muito bom", diz um turista rindo. "Eles estavam com um revólver, vocês viram?", responde outro. "Ah! Não era encenação, não?", diz a pessoa que filmava o passeio. "Sério que não era brincadeira?", questiona uma colega.

Imagens mostram também um segundo buggy, também conduzindo visitantes, fugindo dos criminosos armados.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) afirmou que investiga o crime e que "imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais". A Polícia Civil pediu que as vítimas da tentativa do assalto registrem boletim de ocorrência e repassem informações que ajudem a chegar até os criminosos. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)