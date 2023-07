Polícia invade convento e prende freiras brasileiras na Nicarágua

Quatro freiras brasileiras que moravam na Nicarágua foram presas no último domingo (2). A ação teria partido da polícia do regime ditatorial de Daniel Ortega, presidente do país. A prisão das religiosas ocorreu na casa das irmãs dos Pobres de Jesus Cristo, na cidade de León. Informações da congregação dão conta de que as irmãs foram deportadas porque a ditadura do país não havia renovado a permissão de residência no país.

O paradeiro das religiosas permaneceu desconhecido durante horas, mas elas já estão em segurança. As irmãs estavam há sete anos no país e integravam a Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, que faz parte da Fraternidade O Caminho, formada por consagrados, sacerdotes e leigos, fundada em 2001.

Na última segunda-feira (3), a comunidade Fraternidade O Caminho divulgou uma nota se pronunciando sobre o caso e informando que as religiosas haviam sido deportadas para El Salvador. “Paz e bem! Queremos por este meio manifestar nossa gratidão pelos sete anos de missão nas terras da Nicarágua, agradecemos a acolhida da Igreja e do povo durante esse tempo que nosso carisma permaneceu no país servindo os pobres nos seus múltiplos rostos”, disse o comunicado.

“Como cita nossas fontes ‘Antes de oferecemos qualquer outra coisa, oferecemos primeiro a nos mesmos: oferecemos-lhe lhe Cristo em nós’. Com isso queremos agradecer a todas as consagradas, leigos, jovens, benfeitores e amigos que construíram com nos a missão e fizeram possível levar Cristo aos pobres, com esses sentimentos informamos que nossas irmãs foram enviadas a missão de El Salvador. Deus abençoe a todos!”, finalizou a nota