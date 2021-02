Polícia faz operação contra quadrilha que furta combustíveis

Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados fazem hoje (2) operação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo contra 12 pessoas que integram uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis diretamente de dutos da Transpetro. A operação conta com apoio das polícias civis de São Paulo e do Espírito Santo.

Segundo a polícia, dos 12 investigados, dois núcleos são familiares de três irmãos no município de Iracemápolis (SP), e outros dois irmãos na cidade de Ourinhos (SP). Aos grupos de irmãos caberia o transporte do petróleo subtraído no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil também realiza buscas no endereço de um sargento da Polícia Militar, que está preso após uma perfuração de duto de petróleo no município de Paty dos Alferes. Ele seria o responsável por escoltar e passar informações aos motoristas.

Segundo as investigações, o líder da organização criminosa arregimentava os motoristas, realizava os pagamentos e negociava o petróleo subtraído dos dutos da Petrobras. A Polícia Civil faz buscas em endereços dele no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.