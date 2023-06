PM criou grupo para combinar versões e mentir após matar músico em Vitória

Em Vitória, no Espírito Santo, as investigações da Polícia Civil descobriram que o policial Lucas Torrezani criou dois grupos no aplicativo WhatsApp, para combinar o depoimento dado à Polícia Civil com o colega Jordan Ribeiro de Oliveira.

O soldado da PM, Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, é supeito de matar o músico Guilherme Rocha, de 37 anos, em Jardim Camburi, em Vitória. Após o crime, Lucas criou dois grupos para combinar o depoimento dado à Polícia Civil com o colega Jordan Ribeiro de Oliveira e uma terceira testemunha.

Foi em um destes grupos que o militar postou a mensagem debochando ''queria dormir, agora dormiu". A informação sobre os grupos criados por Lucas foi divulgada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (19), durante a coletiva de imprensa sobre a conclusão do Inquérito Policial.

"Eles tinham dois grupos, o primeiro grupo eles deram o nome de 'Cadê Mateus?'. Esse grupo servia para marcar aqueles algazarras que eram feitas no prédio, encontros regrados à bebida e a drogas", disse o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti.

Guilherme Rocha foi morto pelo vizinho PM com um tiro. O delegado disse que o policial militar criou um segundo grupo intitulado ''AA''. "A partir daí, após a versão mentirosa que ele (Lucas) apresentou na delegacia, sentiu a necessidade de continuar mantendo aquela mentira. Constam nos altos, e a gente vê que só reforça que a versão inicialmente era mentirosa, quando a gente descobre que eles tentam inventar fatos para tentar fugir da culpa", declarou o delegado.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira, que o músico Guilherme Rocha foi várias vezes ao local onde o policial estava para pedir para o PM baixar a música. Na terceira vez que ele foi ao local, acabou baleado pelo PM.

A PC descobriu que a versão combinada pelos investigados dava conta de que o disparo foi efetuado pois o músico teria tentado pegar a arma do policial. Essa versão, no entanto, não se sustenta, segundo o delegado Marcelo Cavalcanti.

"Os autos revelam que em nenhum momento o Lucas atuou em legítima defesa e, sim, ele executou a vítima com requintes de crueldade", pontuou.

O perito criminal Vinícius Médico explicou que a posição de Guilherme em relação a Lucas indicam um baixo risco para o atirador. "Ele não apresentava risco iminente de tomar a arma do atirador", disse o perito.

"Quando a vítima leva as mãos para a arma, não dá para afirmar se ela queria tomá-la, se foi um ato de raiva, ou se estava desesperadamente tentando evitar que as agressões continuassem. A gente vê o atirador saindo do quadro com a arma abaixada. Ele gira o corpo, afastando a arma da vítima", prosseguiu.

Em seguida, o perito explicou que ocorre o empurrão e, logo depois, de acordo com as imagens periciadas, é possível ver a sombra, que acredita-se ser a arma.

"Ou seja, durante o empurrão, o atirador com arma abaixada não conseguiria efetuar o disparo com a distância que a gente observou do ponto de entrada do projétil e a posição da vítima na cena. A partir do momento que Guilherme começa sair um pouco da situação passiva, quando é agredido, Jordan parte para cima dele e efetua um empurrão. Esse empurrão acaba mitigando a possibilidade de defesa da vítima, afasta, desequilibra a vítima. Acaba aparecendo um espaço na janela temporal aí que permite que o atirador efetue o disparo", completou, ao explicar que o tiro foi efetuado no momento em que a vítima perdeu o equilíbrio após o empurrão, explicou o perito criminal Vinícius Médici.

A Justiça aceitou a denúncia contra o soldado Lucas Torrezani de Oliveira, acusado de matar o músico Guilherme Rocha, em abril deste ano. Eles moravam em um mesmo condomínio de Jardim Camburi, Vitória.

O policial deu um tiro no ombro de Guilherme depois que o vizinho apareceu na área comum do imóvel para reclamar do barulho que o PM e alguns convidados faziam durante a madrugada.

Além do militar, um amigo dele, que estava na festa, também virou réu. Segundo a decisão da juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da 1ª Vara Criminal de Vitória, Jordan Ribeiro de Oliveira teria empurrado o músico durante a discussão, o que fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse. Já no chão, Guilherme foi baleado.

Também foi pedida a prisão preventiva do PM Lucas. Ele já está detido desde o dia seguinte do crime no Quartel da Polícia Militar, onde deve permanecer preso.

A magistrada entendeu que há indícios suficientes de que ele foi responsável pela morte do músico. Ela destacou ainda que os parentes do militar, que são testemunhas do processo, têm medo de falar sobre o caso, o que também justificaria a manutenção da prisão.

O soldado Lucas responderá por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima combinado ao abuso de autoridade.

Jordan Ribeiro responderá por participação e seguirá em liberdade por enquanto.