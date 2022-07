PL que tramita na Câmara Federal quer obrigar divulgação de salário em anúncios de emprego

O Projeto de Lei nº 1.149/2022, que tramita na Câmara dos Deputados, quer obrigar as empresas a divulgarem o valor dos salários no momento do anúncio da vaga. De autoria do parlamentar Alexandre Frota (PSDB/SP), a matéria leva em consideração uma pesquisa divulgada pelo site de recrutamento Indeed, que mostra que 76% dos entrevistados buscam informações sobre salários antes de se candidatar a uma vaga de emprego.

O motivo da proposta é a insegurança que os candidatos sentem no momento de se candidatar a uma vaga, visto que, normalmente, a empresa descreve claramente os requisitos e funções que devem ser desempenhadas pelo contratado, mas dificilmente informa o valor que está disposta a pagar pela contratação.

Em alguns casos, os candidatos são solicitados a enviar, ainda sua pretensão salarial, o que os coloca em outra situação delicada, visto que pedem, muitas vezes, valores menores do que acham justo para não se indispor com os recrutadores, já que precisam de uma posição no mercado de trabalho.

Com a matéria aprovada, empresas públicas e privadas que descumprirem a determinação estariam sujeitas a multas de cinco salários mínimos. “As empresas buscam profissionais para o preenchimento de vagas disponíveis, porém não comunicam qual a faixa salarial, o que gera insegurança ao desempregado, ou seja, paira a dúvida se é um salário compatível com aquilo que ele está pretendendo ao buscar sua recolocação no mercado”, afirmou o parlamentar, em nota para Agência Câmara.

O projeto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Como tramita em caráter conclusivo, poderá ser aprovado sem necessidade de passar pelo Plenário da Casa, se não houver mudanças no texto ou pedido especial para levar em votação ao colegiado.