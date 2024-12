Pix bate recorde de transações na véspera do Natal

O Pix alcançou um novo recorde de transações, na última sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Foram 252,1 milhões de operações realizadas com a ferramenta de pagamentos instantâneos, que movimentaram R$ 162,9 bilhões em todo o país. O recorde anterior, de 250,5 milhões de transações, havia sido registrado em 6 de dezembro. A informação foi divulgada pelo Banco Central na manhã de segunda-feira, 23 de dezembro.

Esse pico de transações ocorreu justamente na época das compras de fim de ano, quando muitas pessoas compram presentes para as festas de Natal. O Banco Central destacou a importância do Pix, afirmando que ele tem contribuído para a inclusão financeira, a inovação e o aumento da concorrência nos serviços de pagamento no Brasil.

O Pix foi criado em 2020 pelo Banco Central, na gestão de Roberto Campos Neto, que deixa o cargo no final de dezembro. O novo presidente do Banco Central será Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia a íntegra da nota do Banco Central abaixo:

“O volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do Banco Central, atingiu novo recorde na última sexta-feira (20/12). Foram registradas 252,1 milhões de transações em um único dia. O recorde anterior, registrado em 6 de dezembro deste ano, era de 250,5 milhões de transações. Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. O valor financeiro das 252,1 milhões de transações é de R$ 162,9 bilhões.”