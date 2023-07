Atentando em Brasília: PF deflagra operação e cumpre mandado contra suspeito que mora no Pará

Com seis mandados de busca e apreensão em Marabá/PA (1 mandado), Água Boa/MT (1 mandado) e no Distrito Federal (4 mandados), a Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (06), em Brasília/DF, a operação "Embarque Negado", que visa apurar possíveis financiadores dos atos de invasão ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, ocorrido em dezembro de 2022, bem como uma possível conexão probatória com os envolvidos na tentativa de atentando à bomba nas proximidades do mesmo Aeroporto, também ocorrido em dezembro do ano passado.

A investigação se refere ao ocorrido nos dias 02 de dezembro e 8 de dezembro de 2022, quando várias pessoas invadiram a área de acesso restrito e adjacências do Aeroporto Internacional JK, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário.

Segundo a PF, os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa – todos previstos no código penal.

Caso do paraense George Washington

Dentro desse caso de bomba em Brasília, o paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, e Alan Diego dos Santos, de 32, foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acusados de planejar a tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília no final do ano passado.

As penas somam mais de 14 anos de reclusão, que serão cumpridas inicialmente em regime fechado. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (11) pelo juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília.