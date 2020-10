PF deflagra mais uma fase da Operação Lava Jato no Ceará

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta, 16, a Operação Marquetagem para investigar crimes relacionados a suposto caixa dois de R$ 25 milhões delatado pelos pelos executivos da J&F Wesley e Joesley Batista.

Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, São Paulo e Salvador. Entre os alvos das medidas estão empresas de propaganda e marketing que teriam sido usadas para recebimento das propinas.

De acordo com a PF, a ofensiva visa angariar provas acerca de ‘condutas potencialmente ilícitas de agentes políticos e empresários envolvidos na liberação de créditos tributários oriundos do Programa de Incentivos às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará – PROAPI, em troca do recebimento de propina’.

A corporação indica que as vantagens indevidas teriam sido pagas por meio da simulação da prestação de serviços publicitários e do uso de notas fiscais frias e doações oficiais para campanhas eleitorais nos anos de 2010 e 2014.

A investigação, que segundo a Polícia Federal consiste em mais uma fase a Operação Lava Jato Eleitoral, apura crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa.

“A operação foi batizada de Marquetagem, em alusão ao significado do termo que define o uso da publicidade distantes dos valores éticos”, afirmou a PF em nota.