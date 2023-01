PF conduz conduz investigação sobre ataques a torres de energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (17), que a Polícia Federal investiga as ocorrências contra as instalações do setor elétrico, mas não pode afirmar ainda que sejam ataques políticos ou ligados aos episódios de 8 de janeiro. Segundo ele, haverá um a reforço à segurança de transmissão elétrica. As informações são da Agência Estado e Agência Brasil.

"Não podemos fazer essa afirmação", disse o ministro, após reunião com representantes da PF, da Polícia Rodoviária Federal, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e das empresas de transmissão.

VEJA MAIS

"O que podemos dizer é que, pelo fato de vários eventos convergirem na sua ação, entendemos por bem ser proativos e nos adiantarmos a possíveis problemas mais graves usando todos os instrumentos de vigilância. E, a iniciativa privada se colocou de forma muito colaborativa no sentido de contribuir para que tecnologias avançadas fossem implementadas de forma muito rápida de modo a dar segurança a rede de transmissão", disse Alexandre Silveira.

O ministro disse que os atos de vandalismo terão, como consequência, a modernização da segurança do sistema de transmissão de energia elétrica do país, e que os vândalos responsáveis pelos ataques terão “resposta e punição vigorosas” do poder público, afirmou o ministro.

Até segunda-feira (16), foram registradas sete ocorrências de atos contra as instalações de transmissão. No total, quatro torres foram derrubadas em Rondônia e no Paraná. Também foram registrados atos de vandalismo, sem quedas de torres, em São Paulo e no Paraná. A situação vem sendo monitorada por um gabinete de acompanhamento conjunto desde a última semana. O ministro ressaltou que os ataques não causaram problemas ou interrupção no serviço à população.

“As empresas estão atuando nas avarias detectadas, e os eventos estão sendo monitorados e fiscalizados pela Agência. Importante esclarecer que não houve interrupção do fornecimento de transmissão de energia em virtude dessas ocorrências”, informou a Aneel.

"A situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas. A sociedade brasileira pode contribuir muito na vigilância desse patrimônio e tudo aquilo que pode ser feito pelo Poder Público será feito com todo vigor e rigor que requer o caso", disse o ministro, afirmando que está seguro que a sociedade brasileira estará protegida e que o governo não pode ser em nenhum momento passivo na situação.