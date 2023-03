Pelo menos 13 municípios sofreram ataques a tiros e incêndios durante a madrugada no RS

O estado do Rio Grande do Norte enfrentou uma madrugada de ataques a tiros e incêndios, na capital, Natal, e em outras 12 cidades, nesta terça-feira (14). Os alvos foram prédios públicos - entre eles o fórum de Justiça, duas bases da PM, uma prefeitura e um banco -, comércios e veículos. A polícia informou que uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras duas foram presas.

Ainda não informações sobre os motivos dos ataques. O policiamento nas ruas foi reforçado.

Os municípios atacados durante a madrugada foram:

Natal Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçaã, Lajes Pintadas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio. Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso.

Uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas foram alvos dos criminosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrências em Acari, São Miguel do Gostoso, Parnamirim, Tibau do Sul, Maracajaú, Regomoleiro - em São Gonçalo do Amarante - e no bairro Ponta Negra em Natal.