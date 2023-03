Pastor e conselheiro tutelar, homem é indicado por torturar filha de 13 anos

Um pastor e conselheiro tutelar foi indiciado, nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil (PC) do Amapá após torturar a própria filha de apenas 13 anos. O homem, que não teve a identidade revelada, chegou a afirmar que tinha “sangue de matador”.

Informações da polícia apontam que o caso aconteceu em agosto de 2022, mas só foi denunciado pela família neste mês, com medo de que o homem pudesse fazer algo pior com a adolescente.

No dia do crime, o homem teria obrigado a filha a tirar a roupa e ficar de joelhos, a agredindo com galhos de árvore. Ele teria ficado com ciúmes da jovem, que brincava com amigos em casa.

O delegado Antério Almeida afirmou que o homem dizia que tinha “sangue de matador” enquanto torturava a própria filha. Ele responderá na Justiça pelo crime de tortura, que tem pena de dois a oito anos de prisão, com um agravante por conta da idade da vítima.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)