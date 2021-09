Passageiro ataca taxista e crava madeira no pescoço do motorista

O taxista Márcio Faraco sofreu uma tentativa de homicídio de um passageiro após aceitar uma corrida, em Maués, no interior do Amazonas. O motorista terminou com um pedaço de madeira cravado no pescoço. As informações são do Portal do Holanda.

A vítima relatou, por meio das redes sociais, que um desconhecido solicitou uma viagem dizendo que iria buscar familiares no local de destino, por volta das 19h10 Ele não especificou o dia em que o crime aconteceu. No meio do caminho, o passageiro atacou Márcio e cravou um pedaço de madeira no pescoço do taxista.

“Um indivíduo com nome não conhecido pediu os meus serviços de pegar sua família próximo a serralheria, próxima do local [de destino]. Ele enfiou um pau afiado no meu pescoço”, escreveu o motorista.

Márcio reagiu e entrou em luta corporal com o agressor, que fugiu. O taxista conseguiu pedir ajuda e foi socorrido. Ele foi encaminhado ao hospital e segue internado, com quadro de saúde estável.

A autoria da tentativa de homicídio é investigada pela polícia.