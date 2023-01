Paraense identificado e preso era foragido por homicídio

Morador da cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, Antônio Geovane Sousa de Sousa, de 23 anos, é um dos presos em Brasília no dia 8 deste mês, listados pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seap-DF). Em 2018, ele foi detido em uma investigação por esfaquear um homem até a morte. Em seguida, fugiu d​​o local e permaneceu como foragido da Justiça. As informações são do Extra.

Em Brasília desde o dia 15 de novembro, onde esteve acampado em frente ao quartel-geral do Exército, ele relatou, em depoimento à polícia, ter ido à capital para se manifestar contra o comunismo que seria instaurado pelo presidente Lula (PT). No último domingo, ele foi preso antes mesmo dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto serem invadidos. Na ocasião, ele estava com bombas, estilingues e materiais usados para fazer coquetel molotov.