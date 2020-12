Padrasto e mãe são presos após 6 anos de estupro contra jovem; vítima tem 4 filhos

Uma jovem de 22 anos denunciou estupros recorrentes cometidos pelo padrasto desde quando tinha 14 anos de idade. O homem seria pai de quatro filhos da mulher, decorrente dos abusos sexuais. O padrasto e a mãe da vítima foram presos na terça-feira (15), pela polícia. A mãe da menina teria conhecimento da violência sofrida pela filha, mas não agiu para socorrê-la.

O caso aconteceu na área rural do município de Barreirinha (AM), a 330 quilômetros de Manaus. Segundo Gleide Conceição, da Secretaria de Assistência Social da prefeitura, a jovem procurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para denunciar os crimes. Em seguida, foi acionado o Conselho Tutelar que, em parceria com a polícia do Amazonas, deram início à investigação. Um dia depois, as quatro crianças geradas pelos estupros foram retiradas da residência onde sofriam maus-tratos. A vítima dos abusos também foi levada para um hotel na cidade para receber apoio necessário.

Conceição explicou que, como o município é de pequeno porte, não há abrigos na região. Por isso, uma responsável por um abrigo em Manaus, na companhia de um advogado, devem ainda ir a Barreirinha cuidar dos trâmites legais para fazer a transferência da jovem e das crianças.

“Todas as providências foram tomadas. Nós colocamos a moça (a mãe), com as crianças em um hotel. Nós, enquanto secretaria e prefeitura, estamos dando todo o suporte, toda a logística de hotel, de alimentação, de medicação, inclusive para as crianças”, afirmou Conceição.

A secretária disse que as quatro crianças apresentavam sinais de maus-tratos e antes de irem para o hotel, passaram por um hospital. Elas também são consideradas vítimas de negligência.

“Já fizemos todas as medicações necessárias porque as crianças apresentavam muitos maus-tratos. Uma delas, a de 3 anos, apresentava a cabeça totalmente cheia de feridas. A mãe apresenta dificuldade para cuidar das crianças. Então nós, enquanto assistência, ajudamos nos cuidados diários mesmo, alimentação, em tudo” completou.

Conceição disse que o Ministério Público foi acionado após a denúncia da vítima e pediu a prisão do casal acusado pelos estupros, que foi acatado pela Comarca de Barreirinha.