Onde assistir o BBB 23: que horas passa na TV Globo e quanto custa ver na GloboPlay

A 23ª edição do Big Brother Brasil, transmitida pela Rede Globo, vai começar na próxima segunda-feira, 16 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt. Nesta quinta-feira (12), os participantes do reality show estão sendo revelados durante os intervalos comerciais da TV Globo.

Além destes participantes, o público escolheu Paula Freitas e Gabriel Tavares, que fizeram parte da Casa de Vidro do BBB 23, que este ano aconteceu antes mesmo do reality começar.

Que horas passa o BBB 23 na TV Globo?

O horário em que o Big Brother Brasil 23 vai ser transmitido pela TV Globo não teve alterações, em comparação com a edição anterior. Na segunda, terça, quinta, sexta e sábado, o reality show começa após a novela das nove. Nas quartas, o reality show é exibido um pouco mais cedo, antes do jogo de futebol que normalmente é transmitido pela emissora no meio da semana.

Aos domingos, o programa iniciará após a exibição do “Fantástico”. A transmissão pode sofrer alterações, de acordo com o planejamento da emissora. Normalmente, o programa tem início às 22h25.

Quanto custa o pay-per-view do BBB 23 na Globoplay?

O serviço de streaming Globoplay oferece um plano de assinatura anual, no valor de R$ 19,90 mensais, durante 12 meses. Com isso, o usuário terá acesso a 11 câmeras para acompanhar o reality show de vários ângulos, um mosaico para ver tudo ao mesmo tempo, além de ter acesso aos filmes, séries e novelas disponibilizados no catálogo.

Além disso, o assinante poderá adicionar dois familiares da mesma casa e ganhará três meses de Apple TV+ grátis.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)