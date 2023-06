O que é Onlyfans? Veja como surgiu a rede social de conteúdo adulto

O Onlyfans tem sete anos de operação, com compartilhamento de conteúdo exclusivo e mais de 150 milhões cadastros pelo mundo. O diferencial dessa rede social é que o material é pago e desde a pandemia os criadores tem usado a plataforma para divulgar conteúdos adultos. Confira o que é Onlyfans e como surgiu a rede social.

VEJA MAIS

O que é o Onlyfans?

O Onlyfans é uma rede social, com possibilidade de interação, usada atualmente como um clube de assinatura para conteúdos adultos. São mais de 5 milhões de criadores ativos que recebem uma mensalidade em troca de fornecimento de fotos e vídeos, com acrescimento de valor se for um produto específico.

Curiosidade sobre o Onlyfans

Na plataforma é possível interação, assim como em outros aplicativos (entre curtir, comentar e mandar mensagem). Quanto ao critério de criação de conteúdo o Onlyfans é bem exigente, exigindo o envio de documentos pessoais, inclusive de pessoas que integram os materiais colaborativos (duas ou mais criadores). O pagamento é em dólar e varia de U$ 4,99 a U$50, sendo que 80% desse valor vai para os criadores e 20% para a plataforma.

Como surgiu a rede social de conteúdo adulto?

O Onlyfans foi criado em 2016. Apesar de atualmente ser muito usado para venda de conteúdos adultos, sem censuras, a plataforma foi idealizada para aproximar fãs dos possíveis artistas, com pagamento pelo conteúdos excusivos. Ainda não há registro oficial do momento que iniciou a troca de perfil desses materiais, de entretenimento geral para conteúdo adulto, mas há dados da própria plataforma que indicam um crescimento de 600% no número de cadastro de usuários em 2020.

Cadastro no Onlyfans

Se está interessado em se tornar um membro do OnlyFans e aproveitar o acesso a conteúdos exclusivos de criadores, siga estas etapas simples:

Acesse o site oficial do OnlyFans: www.onlyfans.com; Localize e clique no botão "Inscreva-se no OnlyFans"; Preencha os campos obrigatórios, como nome, endereço de e-mail, senha e data de nascimento e clique em "Enviar"; Personalize o perfil e pronto.



Para ser assinante é preciso:

Na página de edição do seu perfil, clique em "Mais"; Selecione "Adicionar um cartão"; Clique em "Adicionar um cartão de pagamento"; Preencha os campos solicitados com os dados do cartão de crédito e confirme. Escolha um perfil e clique na opção de assinar.