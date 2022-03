No bairro da Pedreira: menino emociona web ao fazer malabarismo em sinal para ajudar a mãe

Um garoto morador do bairro da Pedreira, em Belém sensibilizou os internautas nesta sexta-feira (04/03), depois de protagonizar uma cena um tanto cômica, mas que esconde uma dura realidade. Isso porque, o menino, que tentava fazer malabarismo em um sinal da Travessa Angustura para ajudar nas despesas familiares, acabou lançando uma das bolas usadas na acrobacia alto demais fazendo com que ela ficasse presa nos fios da rede elétrica.

A reação da criança, em um primeiro momento, divertiu os internautas do perfil “Lá na Pedreira”, que compartilhou o registro. No vídeo, o menino lamenta a falta de sorte de um jeito bem paraense. “Ele se mordeu”, escreveu na legenda David Leal, administrador da página.

Curioso pelo fato do garoto não demonstrar nenhuma habilidade com as bolinhas, David voltou ao local e constatou a realidade da criança. O menino, que ainda não foi identificado, estava ali porque precisava conseguir dinheiro e ajudar a mãe, que não pode trabalhar.

