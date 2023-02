Mulher morre após escorregar em piscina e cortar o pescoço com taça

No último sábado (18), uma mulher morreu após escorregar ao tentar sair de uma piscina com uma taça de cristal na mão e cortar profundamente o pescoço. O caso aconteceu no bairro Porto Seguro, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A Polícia Civil local está investigando o caso e, segundo o boletim de ocorrência, a mulher identificada como Ana Paula Guimarães Santos, de 41 anos, estava aproveitando o carnaval em um sítio com as filhas, marido e amigos quando o acidente aconteceu.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas acabou não resistindo aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de atendimento. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Ana sempre passava o carnaval no sítio com a família e amigos.

Ainda de acordo com elas, o ocorrido foi uma fatalidade, já que todos os presentes estavam utilizando taças de plástico, apenas Ana utilizava uma feita de cristal.

Ana Paula era comerciante em Timóteo. O caso está no comando da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do fato.

