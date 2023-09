Mulher furta caixa de som e com agilidade esconde debaixo do vestido

O crime aconteceu em Fortaleza, no estado de Ceará. O dono da loja registrou a ocorrência na delegacia da capital cearense. A mulher, acompanhada de outra, entrou na loja de eletrodomésticos e sem imaginar que estava sendo vigiada pela câmera de segurança do local, ela aproveitou a distração dos funcionários e escondeu uma caixa de som entre as pernas.

Ela e a acompanhante se passaram por clientes do destabelecimento e pareciam estar procurando algo para comprar. Mas, em dado momento, ao se ver só, uma das mulheres, com grande agilidade, furtou o equipamento de som que custa R$ 90.

A velocidade dos movimentos da ladra causou espanto. Após furtar o produto, ela e a outra mulher saíram tranquilas da lojas como se nada tivessem feito.