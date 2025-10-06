Mulher finge que vai comprar cigarro e pede socorro por papel higiênico; entenda

Um bilhete escrito em papel higiênico foi essencial para que uma mulher denunciasse uma situação de cárcere privado e violência doméstica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O caso aconteceu na manhã de domingo (5) e chamou atenção pela forma como a vítima conseguiu pedir socorro enquanto estava sob ameaça.

A mulher, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, relatou à Polícia Militar que estava separada do suspeito há seis meses, mas que os dois haviam reatado o relacionamento na terça-feira (30). Assim que ela chegou à residência, o homem exigiu que desbloqueasse o celular e, diante da recusa, quebrou o aparelho, a agrediu e fez ameaças de morte.

Bilhete em papel higiênico permitiu o resgate

Durante os dias em que foi mantida em cárcere, a vítima contou que foi agredida ao menos três vezes e obrigada a manter relações sexuais sob ameaça. O suspeito também gravou um vídeo íntimo sem consentimento e ameaçou divulgar as imagens caso ela tentasse deixar o local ou procurasse ajuda.

Na sexta-feira (4), ela pediu para ir a uma conveniência próxima. O homem a acompanhou, mas durante uma ida ao banheiro, a mulher escreveu um bilhete em um pedaço de papel higiênico com um pedido de socorro e o endereço onde estava presa. O recado foi encontrado por um funcionário no sábado (5), que acionou a polícia.

Suspeito tinha 44 boletins de ocorrência

As equipes da Polícia Militar chegaram à residência por volta das 10h30 e viram, pela janela, um homem “muito nervoso” que se recusava a abrir a porta. Os policiais precisaram forçar a entrada e encontraram a vítima em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios. O suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele já possuía 44 boletins de ocorrência.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com