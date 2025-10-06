Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher finge que vai comprar cigarro e pede socorro por papel higiênico; entenda

Suspeito tinha 44 boletins de ocorrência e vítima já tinha medida protetiva em seu favor

Gabrielle Borges
fonte

. Um funcionário da conveniência encontrou o bilhete no sábado, no qual constava o endereço da vítima. (Reprodução)

Um bilhete escrito em papel higiênico foi essencial para que uma mulher denunciasse uma situação de cárcere privado e violência doméstica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O caso aconteceu na manhã de domingo (5) e chamou atenção pela forma como a vítima conseguiu pedir socorro enquanto estava sob ameaça.

A mulher, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, relatou à Polícia Militar que estava separada do suspeito há seis meses, mas que os dois haviam reatado o relacionamento na terça-feira (30). Assim que ela chegou à residência, o homem exigiu que desbloqueasse o celular e, diante da recusa, quebrou o aparelho, a agrediu e fez ameaças de morte.

Bilhete em papel higiênico permitiu o resgate

Durante os dias em que foi mantida em cárcere, a vítima contou que foi agredida ao menos três vezes e obrigada a manter relações sexuais sob ameaça. O suspeito também gravou um vídeo íntimo sem consentimento e ameaçou divulgar as imagens caso ela tentasse deixar o local ou procurasse ajuda.

Na sexta-feira (4), ela pediu para ir a uma conveniência próxima. O homem a acompanhou, mas durante uma ida ao banheiro, a mulher escreveu um bilhete em um pedaço de papel higiênico com um pedido de socorro e o endereço onde estava presa. O recado foi encontrado por um funcionário no sábado (5), que acionou a polícia.

Suspeito tinha 44 boletins de ocorrência

As equipes da Polícia Militar chegaram à residência por volta das 10h30 e viram, pela janela, um homem “muito nervoso” que se recusava a abrir a porta. Os policiais precisaram forçar a entrada e encontraram a vítima em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios. O suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele já possuía 44 boletins de ocorrência.

VEJA MAIS

image Homem é preso após agredir a irmã com terçado por suposta herança
Agressão foi motivada por disputa de herança de família e resultou em um corte no braço da vítima, que procurou a delegacia


image VÍDEO: Mulher agredida é arrastada pelos cabelos por namorado em elevador de hotel
Ela aparece nas gravações com o rosto ensanguentado depois de entrar em um elevador. O homem chega a limpar o rosto da vítima com sua camiseta. Ele foi liberado após audiência de custódia.


image Mulher mata companheiro a facadas durante bebedeira em Marabá
Para a polícia, a suspeita alegou que foi agredida pelo homem e que teria agido em legítima defesa

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

violência contra a mulher
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

VÍDEO: Mulher agredida é arrastada pelos cabelos por namorado em elevador de hotel

Ela aparece nas gravações com o rosto ensanguentado depois de entrar em um elevador. O homem chega a limpar o rosto da vítima com sua camiseta. Ele foi liberado após audiência de custódia.

06.10.25 9h18

ALERTA

Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país

O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil, sendo 16 casos comprovados e 209 sob investigação

05.10.25 22h59

Mulher é agredida por três homens após discussão

O caso aconteceu no primeiro dia do ano em uma lancha

06.10.25 10h27

BRASIL

Gabaritos do CNU são divulgados; veja como acessar

A prova objetiva do Concurso Nacional Unificado, chamado de "Enem dos Concursos", ocorreu nesse domingo (5)

06.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda