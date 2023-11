Mulher é presa suspeita de matar cunhado por ele ter batido no filho dela

Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de ter matado o cunhado por ele ter batido no filho dela de 3 anos, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na segunda-feira (27), no Bairro Jardim Europa. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 40 anos, foi morto com golpes de faca enquanto dormia.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi encontrada em um ônibus coletivo na BR-040, sentido a Rodoviária Interestadual do Distrito Federal, enquanto tentava fugir. Ela foi presa em flagrante.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher tem passagens criminais por tentativa de homicídio por esfaqueamento contra o ex-marido, além do crime de furto. Roupas e a faca utilizada no crime foram apreendidas e a mulher deve responder pelo crime de homicídio qualificado.

