MS anuncia 2,8 mil vacinas para o Amapá, mas Estado recebe 78 mil doses

O Amapá anunciou, nesta quarta-feira (24), o recebimento de 2,8 mil doses de vacina contra covid-19, mas depois informou que o carregamento continha, na verdade, 78 mil unidades do imunizante da AstraZeneca. Essa era a mesma quantidade prevista para ser entregue no Amazonas, ainda nesta quarta.

O Ministério da Saúde confirmou o erro no envio e afirmou que a transferência das vacinas entre os estados será realizada na madrugada da quinta-feira (25).

O governo do Amapá emitiu uma nota sobre o assunto: "Em comunicação anterior, o Ministério [da Saúde] havia informado ao Estado que o lote continha 2,8 mil doses, sendo 2 mil unidades das vacinas AztraZeneca e 800 de CoronaVac. Contudo, uma nova planilha foi encaminhada confirmando o quantitativo recebido de 78 mil doses, e até o presente momento, o Governo do Amapá não recebeu qualquer comunicado oficial do MS sobre alterações na distribuição".

O destino original das doses, o Amazonas, recebeu, nesta tarde, um carregamento que tinha 2 mil doses das 120 mil previstas pelo Ministério da Saúde (78 mil de Oxford/AstraZeneca e 42 mil da CoronaVac).